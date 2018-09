Cosenza, morti in torrente Raganello: 7 avvisi di garanzia

Ipotizzato il reato di omicidio colposo - I reati ipotizzati sono quelli di omicidio colposo e lesioni colpose, inondazione colposa ed omissione di atti d'ufficio. Sull'identità delle persone nei confronti delle quali sono stati emessi gli avvisi la Procura della Repubblica di Castrovillari mantiene il massimo riserbo. Si tratterebbe, comunque, stando a quanto appreso, di amministratori pubblici e privati.



Procuratore: "Giusto dare una risposta in tempi bravi" - "Sin dai primi passi dell'inchiesta - ha aggiunto il procuratore Facciolla - abbiamo lavorato senza sosta per dare una risposta a quanti sono rimasti coinvolti nella tragedia del torrente Raganello: alle vittime ed ai loro familiari, ai feriti ed a quanti, pur essendo usciti indenni, hanno subito un grave trauma psicologico per la terribile vicenda che hanno vissuto. Per questo è giusto dare una risposta di giustizia nei tempi più rapidi e nel modo più efficace possibile".



"Il nostro impegno, in questo senso - ha detto ancora il Procuratore di Castrovillari - è massimo. Ci stiamo avvalendo, tra l'altro, delle migliori competenze tecniche che rappresentano il meglio di quanto possa offrire, in questo senso, la Calabria".