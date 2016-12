Cosenza,maxi sequestro di luminarie

La guardia di finanza di Cosenza ha sequestrato, nel corso dell'operazione "China-Christmas", oltre cinque milioni di luminarie natalizie perché nocive per la salute o con marchi contraffatti. Molte delle luci sono risultate a rischio per il possibile surriscaldamento delle guaine protettive. Altri articoli sequestrati nel corso dei controlli, in particolare sticker con personaggi di fantasia e accessori d'abbigliamento, sono risultati contraffatti.