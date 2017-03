Cosenza, litiga con la madre e tenta di sgozzarla: gravissima

Un uomo di 37 anni, V.A. ha accoltellato la madre E.A. alla gola al culmine di una lite. Adesso si trova in stato di fermo in Questura a Cosenza mentre la donna è ricoverata in ospedale dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravissime. Il fatto è accaduto nel centro della città calabrese, nell'appartamento dove madre e figlio vivono. L'uomo avrebbe avuto un litigio per motivi banali con la madre.