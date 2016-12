Cosenza, gli cade addosso porta da calcetto: morto 12enne

Un ragazzo di 12 anni è morto a Sangineto (Cosenza) dopo essere stato travolto dalla porta del campo di calcetto in cui stava giocando con alcuni compagni. Secondo una prima ricostruzione, la porta è caduta mentre il ragazzo, per motivi che sono in corso d'accertamento, stava tentando di arrampicarvisi. Le condizioni del 12enne sono apparse subito molto gravi ed è morto mentre veniva portato nell'ospedale di Cetraro.