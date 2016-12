Cosenza, esplode una bombola di gas: morti un'anziana e il figlio 47enne

23:02 - Due persone, una donna e il figlio, sono morte nel Cosentino in seguito all'esplosione di una bombola di gas. E' successo in un'abitazione di Santa Domenica Talao. I due erano in casa quando sono stati investiti dallo scoppio che li ha uccisi all'istante. Illeso un altro figlio della donna che era in casa al momento della tragedia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio innescato dall'esplosione.

Le vittime sono Maria Rosaria Russo, di 84 anni, e il figlio Giuseppe Antonino Cerbino, di 47 anni, di professione avvocato. L'altro figlio della donna, Carmine Giuseppe Cerbino, di 52 anni, è illeso: l'uomo si è salvato perché non era in casa ma sull'uscio dell'abitazione, e quindi non è stato investito dallo scoppio.



L'appartamento in cui si è consumata la tragedia è all'ultimo piano di un edificio su tre livelli ubicato nel centro del paese. Il palazzo non ha subito lesioni a causa dell'esplosione e non è stato evacuato. Sull'accaduto indagano i vigili del fuoco, che dovranno accertare le cause dello scoppio della bombola di gas. Si sta verificando, in particolare, se ci sia stata una fuoriuscita di gas e se la bombola avesse un difetto di fabbricazione. Nel momento dello scoppio le due vittime si trovavano in cucina, dove è avvenuta l'esplosione, e stavano cenando.