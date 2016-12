Cosenza, buco da 4,7 milioni di euro in ticket non fatti pagare

Il mancato pagamento del ticket per le prestazioni non urgenti dell'ospedale di Cosenza sarebbe stato possibile per il mancato utilizzo di un programma informatico adatto, che pure era stato acquistato, e per i mancati controlli sulle prestazioni erogate. E' la conclusione a cui sono giunti in finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Cosenza che hanno segnalato 4 funzionari dell'Azienda ospedaliera per un danno erarriale di 4,7 milioni.



Dagli accertamenti e' emerso che nel corso degli anni, al fine di rendicontare e contabilizzare il contributo sanitario l'Azienda si era dotata di un apposito programma informatico, che, però, veniva utilizzato solo per la registrazione anagrafica dei pazienti, senza annotare le ulteriori notizie o i dati utili quali prestazioni ricevute, diagnosi ed altro. L'iter seguito dal paziente in codice "bianco" o "verde" veniva invece registrato manualmente come emerso dalla ricostruzione fatta dai finanzieri di tutti gli accessi al pronto soccorso effettuata documento per documento.



Una ricostruzione resa ancora più difficile dal fatto che numerosi pazienti, prima delle dimissioni, non hanno riconsegnato la scheda di presentazione al pronto soccorso contenente i dati relativi alla prestazione erogata. Per ogni accesso in pronto soccorso classificato con il codice "bianco" o "verde" è dovuta una quota fissa di 25 euro quando l'attività sia limitata alla valutazione clinica ed agli accertamenti, elevata fino ad un massimo di 45 euro in caso di prestazione specialistica.