Cosenza, bimba muore in casa: ipotesi monossido di carbonio

Una bambina di sei anni è stata trovata morta in casa a Buonvicino, in provincia di Cosenza. La bimba era nell'abitazione insieme alla madre, ricoverata in ospedale. E' stata una parente della donna ad avvertire i carabinieri. L'ipotesi degli investigatori è che a provocare la morte della piccola siano state le esalazioni di monossido di una stufa.

A trovare madre e figlia è stato un loro parente che era andato per prendere la bambina. Sul posto è intervenuto il 118 che ha constatato il decesso della piccola e ha soccorso la donna, che ha 36 anni, trasportata in elisoccorso nell'ospedale di Cosenza dove si trova in prognosi riservata. E' in stato di incoscienza.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato i primi accertamenti e i vigili del fuoco che stanno controllando l'impianto di riscaldamento dell'abitazione. L'ipotesi è che la tragedia sia stata provocata dal monossido di carbonio sprigionato dalla stufa.