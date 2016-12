Cosenza, bimba di sette mesi soffocata Fermata la madre: accusata è omicidio

Una bambina di sette mesi, Marianna, è morta , per soffocamento, a Cosenza : i carabinieri accusano la madre , Giovanna Leonetti di 37 anni, che ora è piantonata in ospedale dopo aver tentato il suicidio, ingerendo barbiturici. A trovare il cadavere è stato il padre al suo rientro a casa. L'uomo ha poi rinvenuto la moglie su una poltrona, colta da un malore, e ha portato entrambe in nosocomio. La donna è indagata per omicidio volontario aggravato.

Solo in tarda serata i Carabinieri del Comando provinciale di Cosenza hanno notificato il decreto di fermo del pm nei confronti di Giovanna Leonetti. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Cosenza. La donna è accusata di omicidio volontario aggravato e attualmente si trova piantonata in ospedale, dove è stata portata dopo che il marito al rientro a casa ha trovato la piccola in fin di vita e ha allertato il 188.



Un'amica: "Si lamentava del poco sonno" - Giovanna Leonetti si lamentava per la stanchezza dovuta al fatto che la notte la bambina non la faceva dormire. E' quanto ha riferito un'amica biologa della donna. "Sono proprio esasperata - aveva detto Giovanna Leonetti all'amica - perché Marianna non mi fa dormire la notte. Non so come fare per questo".