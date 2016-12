Cosenza, aggressione a colpi ascia

Ha un litigio per futili motivi e, dopo essersi recato a casa, torna con due asce e si scaglia contro la persona con la quale aveva avuto il diverbio, ferendola. E' successo a Pedace, nel Cosentino. I carabinieri hanno arrestato per lesioni personali aggravate Francesco Lucanto, di 29 anni. La vittima dell'aggressione, che ha 34 anni, soccorsa e portata in ospedale, non versa in pericolo di vita.