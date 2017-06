Cosenza, agente penitenziario uccide la moglie e si suicida

Un agente 53enne della polizia penitenziaria, Giovanni Petrasso , ha ucciso con la sua pistola d'ordinanza la moglie 48enne, Maria Grazia Russo , e poi si è suicidato, sparandosi un colpo con la stessa arma. La tragedia è avvenuta nell'abitazione in cui la coppia viveva, a Montalto Uffugo (Cosenza). Al momento dell' omicidio-suicidio in casa c'era anche la figlia dei due, una ragazza di 18 anni, rimasta illesa. E' stata lei ad allertare i carabinieri.

La ragazza era in un'altra stanza, quando ha sentito i colpi sparati dal padre. La giovane ha visto i corpi senza vita dei genitori riversi sul pavimento e ha chiamato i carabinieri ed il 118. Per Petrasso e la moglie, però, la morte è stata istantanea. Un'altra figlia più grande della coppia vive fuori dalla Calabria per motivi di studio.