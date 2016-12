Cosenza, achiviata l'inchiesta sulla morte del calciatore Donato Denis Bergamini

Il gip di Castrovillari, Annamaria Grimaldi, ha archiviato l'inchiesta sulla morte del calciatore Donato Denis Bergamini, deceduto in circostanze poco chiare il 18 novembre 1989 lungo la statale 106, all'altezza di Roseto Capo Spulico. Nell'inchiesta erano indagati l'ex fidanzata del calciatore, Isabella Ierinò, accusata di concorso in omicidio ed il camionista, Raffaele Pisano, per favoreggiamento e false dichiarazioni.