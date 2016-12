Cosenza, 52enne ucciso a colpi di pistola davanti alla propria casa

Il 52enne Carmine Avato , incensurato, è stato ucciso a colpi di pistola a San Cosmo Albanese , in provincia di Cosenza. L'omicidio è avvenuto nella notte davanti all'abitazione della vittima. Dopo avere fatto fuoco il sicario si è allontanato. L'uomo, che faceva il muratore, era sposato e padre di tre figli; non era ritenuto vicino ad ambienti della criminalità.

A lanciare l'allarme, dopo avere udito gli spari, sono state alcune persone che abitano nella strada dove è avvenuto il delitto. I carabinieri, nella notte e in mattinata, hanno sentito parenti e amici della vittima per cercare di acquisire elementi sul possibile movente. Al momento non si esclude nessuna pista.