07:15 - Un ragazzo di 29 anni, Stanislao Sicilia, è stato ucciso nella notte a Montalto Uffugo, nel Cosentino. L'omicidio è avvenuto in una piazza del paese, mentre la vittima era in compagnia di altri giovani. Sicilia, secondo quanto riferito dagli investigatori, aveva vari precedenti penali e gravitava in ambienti di criminalità. La Squadra mobile di Cosenza, che sta conducendo le indagini, sarebbe sulle tracce dell'assassino.