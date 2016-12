Cosenza, 12enne muore in incidente

23:41 - Una bambina di 12 anni è morta in un incidente stradale a Montalto Uffugo. La piccola, probabilmente figlia di immigrati rom, viaggiava su un'auto, con targa bulgara, che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un'altra vettura. Quando carabinieri e soccorritori sono intervenuti sul luogo dell'incidente hanno trovato solo la piccola priva di vita. Del conducente della vettura nessuna traccia. Ferito non gravemente l'altro automobilista.