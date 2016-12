Contraffazione, smantellata banda a Reggio Calabria: 16 arresti

Sedici persone sono finite in manette, sei in carcere e dieci ai domiciliari, a Reggio Calabria nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione dedita alla produzione e alla commercializzazione di capi ed accessori di abbigliamento, riportanti marchi contraffatti. Sequestrati beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro. Le persone denunciate sono 40.