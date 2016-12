Colpi pistola contro ex consigliere comunale di Cosenza, illeso

Un uomo ha sparato alcuni colpi di pistola contro un ex consigliere comunale di Cosenza, Roberto Sacco, che è rimasto illeso. Sacco era in auto insieme al figlio quando l'aggressore ha aperto il fuoco per poi darsi immediatamente alla fuga. L'uomo sarebbe stato già identificato: stando a quanto emerso il movente dell'accaduto non sarebbe politico ma collegato a questioni personali.