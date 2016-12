Catanzaro, ucciso per uno spinello

Sarebbe un debito di soli 10 euro per l'acquisto di uno spinello il movente dell'omicidio di Marco Gentile, il diciottenne ed ucciso sabato sera a Catanzaro. Per il delitto gli agenti della squadra mobile e delle volanti hanno fermato Nicolas Sia, di 19 anni. La vittima avrebbe acquistato uno spinello da Sia e non lo avrebbe pagato. I due hanno litigato per il denaro e Sia ha ucciso Gentile.