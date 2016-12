Catanzaro,ucciso a 18 anni per 10 euroLa Procura: "Una violenza inaudita"

La Procura: "Una violenza inaudita" - Il Procuratore di Catanzaro, Vincenzo Antonio Lombardo, ha definito l'omicidio "una vicenda assurda e di una violenza inaudita". E ha aggiunto: "L'omicidio è già un fatto gravissimo. Ma uccidere un ragazzo di diciotto anni per dieci euro è davvero assurdo. Non si riesce a trovare le parole per poter commentare un episodio di questo genere. Un fatto incomprensibile con una furia omicida senza precedenti".



La ricostruzione della vicenda - Gentile ed il suo assassino si sono trovati in un vicolo dove hanno iniziato a litigare. L'autore del delitto ha estratto un coltello ed ha colpito alla gola il diciottenne. La lite tra i due ragazzi ha richiamato l'attenzione di molte persone che sono intervenute ed hanno soccorso Gentile per portarlo in ospedale. Quando il ragazzo è giunto al pronto soccorso era già in gravi condizioni ed i sanitari hanno deciso il ricovero nel reparto di rianimazione dove il 18enne è morto poco dopo.



I poliziotti hanno raccolto la testimonianza di quattro persone che hanno fornito elementi utili alle indagini. Gli investigatori hanno anche recuperato i filmati delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver registrato i momenti dell'omicidio.



Fermato il presunto aggressore, debito per uno spinello - Il presunto autore dell'omicidio è un ragazzo coetaneo della vittima. E' stato rintracciato nelle campagne di Catanzaro. Il movente sarebbe un debito di 10 euro per l'acquisto di uno spinello. La vittima avrebbe infatti acquistato uno spinello da Nicolas Sia e non lo avrebbe pagato. Sabato sera i due hanno litigato per il denaro e Sia ha ucciso Gentile.