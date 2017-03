Catanzaro, selfie con il treno in corsa: tredicenne travolto e ucciso, due si salvano

Un treno regionale ha investito a Soverato ( Catanzaro ) un tredicenne, uccidedolo. L' incidente è avvenuto lungo la linea jonica. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, il ragazzo con altre due persone stavano attraversando i binari in un punto dove non esistono passaggi a livello, ma in quel momento è giunto il convoglio che li ha travolti. Gli altri due minorenni, rimasti illesi, sono fuggiti per la paura.

Ha raccontato l'accaduto ai militari il macchinista del treno, che è sotto shock. Le tre persone coinvolte sarebbero alcuni extracomunitari che vivono nella zona. Al momento dell'incidente, il convoglio stava viaggiando in direzione Reggio Calabria.



La vittima era di Petrizzi (Catanzaro) una paese poco lontano da Soverato. I tre stavano camminando lungo i binari e, nel momento dell'impatto, stavano attraversando un ponte. I due sopravvissuti, secondo quanto hanno riferito i carabinieri, avrebbero deciso di scappare per timore delle conseguenze della loro decisione di camminare, senza che ce ne fosse alcuna necessità, lungo i binari.



Selfie con il convoglio in corsa la causa - Secondo quanto ipotizzano gli investigatori i tre potrebbero essere rimasti vittime di un gioco perverso. Infatti i tre, tutti tredicenni, volevano farsi un selfie con lo sfondo del treno in arrivo, cercando di resistere il piu' possibile sui binari prima del passaggio del convoglio. Un gioco che si è trasformato, però, in tragedia.