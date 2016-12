Catanzaro, scoperti 4 falsi ciechi: sportivi ed esperti di body building

Quattro finti ciechi sono stati scoperti e denunciati per truffa dalla Guardia di finanza di Catanzaro. Per la loro finta cecità le quattro persone hanno percepito indennità per complessivi 400mila euro. I quattro denunciati, segnalati anche alla Corte dei conti per il danno erariale che hanno provocato, frequentavano palestre ed usavano gli attrezzi da body-building oppure davano indicazioni per strada ai passanti.

I truffatori sono stati individuati attraverso un screening di 500 posizioni pensionistiche. I finanzieri hanno concentrato l'attenzione su quattro persone ed hanno scoperto la truffa.



Le fiamme gialle hanno compiuto pedinamenti e appostamenti in alcune zone del capoluogo calabrese frequentate dai quattro. Dagli accertamenti è emerso che c'era chi circolava liberamente e senza evidenti difficoltà visive in mercati rionali e supermercati per fare acquisti; chi passeggiava in pieno centro urbano nel traffico evitando eventuali ostacoli e chi forniva indicazioni stradali ai finanzieri stessi che si fingevano turisti o passanti.



Addirittura uno dei quattro denunciati utilizzava tranquillamente i mezzi pubblici per recarsi in palestra ad allenarsi dove, con dovizia ed accuratezza, sceglieva e montava gli strumenti da body-building.