Catanzaro, lite per mancata precedenza: morto dopo 3 settimane di coma

Era stato colpito all'addome da un calcio per una lite stradale e, dopo essere caduto, era entrato in coma. Luigi Gidari, di 56 anni, è morto dopo tre settimane di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Catanzaro. Il diverbio, culminato con l'aggressione, si era verificato dopo che Gidari, mentre attraversava la strada, aveva protestato contro il conducente di un furgone in transito che non si era fermato per dargli la precedenza.