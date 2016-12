Catanzaro, gettano rifiuti in strada: il sindaco li filma e mette tutto su Facebook

"Smascherati". Titola così il video che ha diffuso sulla sua pagina Facebook Mario Migliarese, sindaco di Montepaone (Catanzaro). Nelle immagini, riprese dalle telecamere comunali, si vedono due donne che abbandonano nella notte cinque sacchi di rifiuti per strada. L'intento del primo cittadino è chiaro come lo è l'invito rivolto ai suoi concittadini: "Ora tocca a voi prendere smartphone, tablet e Pc, cliccare su condividi per far sapere a tutti che a Montepaone la tolleranza è pari a zero per gli incivili sporcaccioni! ‪#‎lecosegiuste‬".

"Detto=Fatto. - scrive il primo cittadino sulla sua pagina Facebook - Come avevamo preannunciato, stiamo utilizzando ogni strumento possibile per smascherare gli incivili che non rispettano le regole del nostro paese e sfigurano Montepaone con i loro rifiuti. Grazie alle telecamere installate in diversi punti del territorio montepaonese stiamo punendo i trasgressori con salate multe. I filmati non lasciano scampo e mostrano le loro facce. Come quelle delle 'eleganti' signore che vedete nel video, dedite ad abbandonare ben cinque sacchi pieni. Altre persone sono state multate dopo aver trasformato alcune zone di Calaghena in una discarica".