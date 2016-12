Catanzaro, gdf sequestra 1 mln beni

Operazione della guardia di finanza di Catanzaro contro l'evasione fiscale. Nell'area del Soveratese è stata eseguito sequestro di beni per oltre 1 milione di euro nei confronti di un imprenditore ritenuto responsabile di omessa dichiarazione e occultamento di documenti contabili. Il sequestro ha riguardato 4 automezzi, un immobile, nonché quote societarie, quote di fondi comuni d'investimento, polizze vita e saldi di conti correnti bancari.