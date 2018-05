Catanzaro, fiamme da un fornello: donna di 86 muore bruciata viva

Tragedia in una abitazione di Catanzaro, dove una donna di 86 anni è morta carbonizzata. La donna sarebbe stata avvolta dalle fiamme sprigionatesi da un fornello mentre stava cucinando. A scoprire quanto era avvenuto è stato un figlio dell'anziana, giunto sul posto perché preoccupato per il fatto che non riusciva a mettersi in contatto con la madre. Sono in corso indagini per chiarire le cause dell'incidente.