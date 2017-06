Catanzaro, crivella l'auto dello zio dopo una lite: arrestato 23enne

Dopo aver litigato con lo zio, gli ha crivellato l'auto a colpi di fucile. Per questo un 23enne è finito in manette a Feroleto Antico, in provincia di Catanzaro. L'accusa è di detenzione e porto abusivo d'arma da sparo clandestina e minaccia aggravata. I militari, indossando giubbotti antiproiettile, hanno impedito al giovane di fuggire in auto.