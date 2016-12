Catanzaro: colpo ad un caveau da 8 milioni di euro, ma i ladri ne lasciano altri 40

Hanno assaltato il caveau della società di trasporto valori "Sicurtransport" portandosi via oltre otto milioni di euro, ma sono stati costretti ad abbandonarne una quarantina dall'arrivo della polizia. Una bella fetta di bottino lasciata per strada per i 15 rapinatori, che hanno messo a segno il colpo domenica sera a Catanzaro. La Squadra mobile sta ora visionando le immagini della videosorveglianza per identificare i banditi.

La somma rapinata era composta, in gran parte, dal denaro in contante che la Sicurtransport teneva in custodia per conto di alcuni istituti di credito. La restante parte, quella più cospicua, era rappresentata dagli incassi di alcuni commercianti che avevano consegnato alla Sicurtransport il contante da depositare in banca il lunedì mattina. Nessuna delle banconote rapinate era segnata. Il bottino, dunque, è interamente spendibile.



Gli investigatori hanno trovato le automobili utilizzate dal commando di rapinatori per fuggire. Le vetture erano state abbandonate sulle sponde di un fiume poco distante dal punto in cui si trova il caveau assaltato dai banditi.