Catanzaro, 50enne ferito a colpi di pistola: non è grave

Un uomo di 50 anni, Francesco Di Bona, è stato ferito alle gambe con alcuni colpi di arma da fuoco sparati da persone non identificate. E' successo di fronte a un supermercato nel quartiere Lido di Catanzaro. L'uomo è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi. Di Bona era stato coinvolto lo scorso anno in un'indagine su un traffico di sostanze stupefacenti in alcuni centri del litorale jonico catanzarese.