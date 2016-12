Casa di riposo abusiva: 3 denunce

I militari della guardia di finanza hanno sequestrato una casa di riposo abusiva a Reggio Calabria: tre donne sono state denunciate per aver avviato l'attività. La struttura era stata realizzata in una abitazione privata nel centro storico reggino. Nella casa sono state trovate cinque anziane donne ospitate in camere in precarie condizioni e con barriere architettoniche: le donne sono state sistemate in un strutture autorizzate.