Caporalato, Martina: "Task force in 15 territori a rischio"

Il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina , promette il pugno di ferro contro il fenomeno del caporalato . In visita alla Cooperativa di Libera "Valle del Marro", in Calabria, Martina dichiara: "Stiamo lavorando al rafforzamento dei controlli a partire da 15 territori prioritari. Tra le azioni è prevista l'attivazione di task force composte da ispettori del Lavoro e supportate da carabinieri e Corpo forestale".

"L'obiettivo - precisa Martina - è quello di incrementare ancora le verifiche, che lo scorso anno sono aumentate di oltre il 50%, tutelando la salute e la dignità dei lavoratori. Un'operazione incisiva che salvaguarda anche le aziende in regola che subiscono la concorrenza sleale di chi infrange la legge".



"Non è ammissibile nessuna forma di sfruttamento per questo vogliamo continuare ad alzare il livello di contrasto. E' importante per questo - conclude il ministro delle Politiche agricole - che la legge ora al Senato sia esaminata rapidamente, perché avere più strumenti penali e rafforzare la nostra rete del lavoro agricolo di qualità è un passaggio fondamentale".