Calabria, torrente devasta ferrovia

Il torrente Ferruzzano, nella Locride, ha esondato spazzando via la statale 106 Ionica e la ferrovia, che in un tratto è rimasta sospesa nel vuoto. I vigili del fuoco hanno incontrato problemi per arrivare sul posto a causa delle frane lungo il percorso. Interrotto anche il transito sulle strade di collegamento con l'abitato di Bruzzano Zeffiro, che al momento, risulta semi-isolato.