Calabria, su Facebook spunta un vecchio post dell'affittacamere anti-gay: "Omosessuali? Fucilazione subito"

"Adesso ditemi che sono omofobo, ma a breve non ci sarà più la famiglia: ci sarà l'ammucchiata. Fucilazione subito!". A scrivere, commentando su Facebook un articolo che riportava la notizia della prima famiglia composta da tre uomini riconosciuta ufficialmente in Colombia, è l'affittacamere calabrese che nei giorni scorsi aveva rifiutato la prenotazione di una coppia gay. "Non accettiamo gay e animali", aveva detto l'uomo ai due, perentorio.