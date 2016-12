Calabria,sequestrati 344 kg cocaina

Due ingenti carichi di cocaina purissima sono stati intercettati e sequestrati al porto di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Un primo quantitativo di stupefacente, circa 55 chilogrammi, è stato trovato in un container che trasportava alluminio proveniente dal Brasile e destinato in Slovenia. Il secondo, di 289 chilogrammi, in un ontainer che trasportava caffè proveniente sempre dal Brasile ma diretto a Trieste.