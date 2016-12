Calabria, scossa di terremoto

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata avvertita in Calabria tra le province di Cosenza e Catanzaro. Il sisma, rilevato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Roma, ha avuto ipocentro a 26 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di Parenti, Colosimi e Panettieri. Al momento non vengono segnalati danni a persone o cose. Numerose le telefonate ai vigili del fuoco per chiedere informazioni.