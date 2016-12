Calabria, piogge e allagamenti

Pioggia intensa, cieli coperti e nebbia in Calabria: le precipitazioni abbondanti non stanno dando tregua in diverse zone della regione. A Catanzaro problemi soprattutto nel quartiere Lido, con allagamenti del piano stradale e difficoltà per il traffico. Disagi anche tra Cosenza e Rende e in provincia di Reggio. Nel Vibonese l'Anas ha chiuso provvisoriamente la statale 182 "Serre Calabre", invasa da acqua e detriti caduti da una scarpata.