Calabria, evacuate alcune famiglie

Alcune famiglie sono state evacuate in Calabria, a Rossano (Cosenza), per il crollo di un muro nel centro della località. Rimangono inoltre isolate alcune contrade, in particolare quelle marine, per il violento nubifragio che ha colpito l'area, e diverse strade sono percorribili solo in caso di estrema necessità. La situazione è pesante per tutta la regione, tanto che il presidente della Calabria, Mario Oliverio, chiederà lo stato d'emergenza.