Calabria, due coniugi morti in casaI Cc ipotizzano l'omicidio-suicidio

I due, Gheorghe Sandu, 64 anni, e Fanica Stamate, 47, non avevano figli e vivevano insieme da 12 anni. Finora non si hanno notizie di parenti della coppia che siano residenti in città. In passato i due avevano litigato in molte occasioni proprio per motivi legati alla gelosia dell'uomo: la pista passionale è dunque la più probabile. L'uomo faceva il muratore, ma era da tempo senza lavoro, mentre la donna era collaboratrice domestica.



Nel tentativo di raccogliere il maggior numero di elementi per accertare la dinamica dell'accaduto, gli inquirenti stanno sentendo anche i vicini di casa e i conoscenti della coppia. In particolare, stanno cercando di verificare quando i coniugi, o almeno uno dei due, siano stati visti per l'ultima volta in modo da risalire al giorno in cui sarebbe avvenuto l'omicidio-suicidio.



I carabinieri stanno facendo accertamenti anche in Romania per verificare se prima di arrivare in Italia i due avessero avuto precedenti relazioni e figli nel Paese d'origine. All'ora del ritrovamento i cadaveri erano già in decomposizione, quindi si ipotizza che il decesso risalga a qualche giorno fa.