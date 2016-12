Calabria, arrivati 476 migranti

00:31 - E' attraccata nel porto calabrese di Corigliano la nave Gregoretti della Guardia costiera con a bordo 476 migranti soccorsi nel canale di Sicilia. A bordo sono segnalate 43 donne, alcune incinte, e 15 bambini. Le loro condizioni sono complessivamente buone, per come accertato dal medico di bordo. In ogni caso i migranti saranno visitati anche a terra. Si tratta di persone di varie nazionalità, provenienti da Siria, Medio Oriente e nord Africa.