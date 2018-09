Cadavere in mare nel vibonese, forse è di marittimo scomparso

Il cadavere di un uomo di circa 50 anni è stato trovato in mare e recuperato al largo della costa vibonese, tra Joppolo e Nicotera, dalla guardia costiera di Gioia Tauro (Reggio Calabria). A segnalare la presenza del corpo in acqua è stato un diportista che lo ha visto galleggiare. Secondo gli investigatori potrebbe trattarsi di un marittimo, uscito in mare con un'altra persona senza fare ritorno, la cui nave è attraccata nel porto di Gioia Tauro.