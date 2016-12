Botte e minacce ai bambini sospesa maestra elementare in Calabria

Una maestra elementare di Villa San Giovanni, nel Reggino, è stata sospesa dalla funzione e interdetta per 12 mesi dalla sua attività per maltrattamenti agli alunni. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di B.F., 50 anni: dalle indagini è emerso che i bambini di due istituti sono stati ripetutamente picchiati e minacciati.

Dalle indagini della polizia provinciale di Reggio Calabria è emerso che alcuni bambini non volevano più andare a scuola, e trovavano scuse di ogni genere pur di non seguire le lezioni per non dover incontrare la maestra. Le vittime dei maltrattamenti sono state numerose, e tutte hanno raccontato di aver subito vessazioni di ogni genere. L'insegnante, inoltre, si è spinta ad usare oggetti contundenti per picchiare i bambini.