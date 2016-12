Batte contro scogli, grave 25enne

Una giovane di 25 anni, Concordia Armano, di nazionalità romena ma residente da tempo a Parma, è stata ricoverata con prognosi riservata nell'ospedale di Catanzaro dopo che, tuffandosi in mare a Ricadi, in località "Baia di Riaci", ha battuto la testa contro uno scoglio. La ragazza era in compagnia di alcuni amici. Le sue condizioni vengono giudicate molto gravi.