Aversa, uccise a coltellate 14enne Scarcerato dopo due anni assassino

"Come faccio a spiegarlo ai miei figli ora che camminando per strada possono trovarsi avanti l'assassino di Emanuele? Come faccio ad essere ancora credibile quando dico ai giovani che chi sbaglia paga?". Sono le domande alle quali Amalia Iorio non riesce a rispondere dopo aver appreso la notizia che l'assassino, allora minorenne, del figlio di 14 anni è stato scarcerato a due anni dal delitto. "Questa non è giustizia", dice la donna al Gazzettino.