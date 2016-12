Auto contromano in autostrada, un elicottero della polizia evita l'incidente

12:42 - Sono stati i piloti-poliziotti di un elicottero del reparto Volo della polizia di Stato a evitare un grave incidente sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Un'auto guidata un 92enne procedeva sulla direttrice contromano e a luci spente quando l'elicottero è intervenuto volando a quota bassissima per segnalare così il pericolo agli altri automobilisti.

Una prontezza di riflessi che ha impedito conseguenze che avrebbero potuto essere disastrose. La presenza dell'auto è stata segnalata dalla Sala operativa della questura di Reggio Calabria, che l'ha avvistata mentre procedeva in direzione nord-sud sull'arteria autostradale, all'altezza dello svincolo di Gallico.



L'elicottero della polizia ha immediatamente individuato l'autovettura che procedeva lentamente e avrebbe in breve raggiunto una galleria, dove il rischio di impatto con gli altri veicoli sarebbe stato molto più alto. Abbassandosi di quota e sorvolando la sede stradale, l'elicottero ha infatti segnalato il pericolo alle vetture che vi transitavano.



La manovra è stata effettivamente vista dagli automobilisti che hanno rallentato la corsa, evitando l'impatto con l'automobile contromano. Questa ha continuato la sua corsa entrando in città, dove è poi stata bloccata da personale della polizia di Stato.



Prima di essere fermato dagli agenti, il veicolo ha percorso una quindicina di chilometri in senso contrario, una volta imboccata l'autostrada a Villa San Giovanni e raggiungendo il raccordo cittadino della A3 a Reggio, dove è stato fermato dalle volanti della Questura. Numerose le chiamate degli automobilisti alla Sala operativa della Questura per segnalare l'episodio e ringraziare per il pericolo scampato.