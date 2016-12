Auto contro Tir in Calabria, distrutta una famiglia. Grave incidente anche nel Foggiano: tre le vittime

Il camionista coinvolto nello schianto è stato sottoposto all'alcool test ed è risultato negativo. La statale 106, intanto, che era stata chiusa subito dopo lo scontro per permettere i soccorsi, è stata riaperta dall'Anas e la circolazione è tornata normale.



Tre morti anche nel Foggiano - Altre tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 105 che collega Foggia ad Ascoli Satriano. Lo ha riferito la polstrada, che è intervenuta sul posto assieme a vigili del fuoco e 118. Le vittime sono Patrizio e Ciro Lamparella, fratelli di 32 e 45 anni, di Deliceto (Foggia), e una donna non ancora identificata ufficialmente. Viaggiavano sulla Fiat Multipla che si è scontrata con un autocarro. L'autista del camion, un 51enne di San Giovanni Rotondo, è ricoverato negli Ospedali Riuniti di Foggia per le ferite riportate.