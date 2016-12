Assicurazione è scaduta a dicembre Bus fermi a Reggio Calabria

10:47 - L'assicurazione è scaduta il 31 dicembre: così gli autobus che effettuano il trasporto pubblico locale per conto dell'Atam, la società che gestisce il servizio a Reggio Calabria, sono fermi nei depositi. A fine anno, infatti, è scaduta la gara d'appalto andata deserta. L'Atam ha un parco circolante di circa 80 automezzi e la spesa prevista e ipotizzata per le polizze assicurative è quantificata intorno a 700mila euro l'anno.

Il prefetto Claudio Sammartino, su richiesta del sindaco Giuseppe Falcomatà, ha chiesto all'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici di "sensibilizzate le compagnie locali nel riscontrare prontamente eventuali richieste dell'Atam, in ragione dell'essenziale rilevanza del servizio pubblico di trasporto locale".



"Purtroppo - ha spiegato l'amministratore unico dell'Atam Antonino Gatto - sono situazione che possono accadere, come già avvenuto a Catania e Taranto. Questo settore non è ambito e nel caso dell'Atam, su cui pende una procedura fallimentare, tale aspetto inibisce le compagnie di assicurazione a partecipare all'appalto per le polizze". Nel corso di una riunione dedicata all'emergenza è stata affrontata anche la questione della procedura fallimentare e dei crediti vantati dall'azienda nei confronti della Regione Calabria. E' stato dato rilievo alla certificazione dei crediti nell'imminenza della prossima udienza in Tribunale fissata per il 18 febbraio.