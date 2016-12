Assenteismo, "preferiva" la sua azienda: arrestato ex sindaco

10:30 - Risultava in servizio in un ufficio distaccato della Provincia di Catanzaro ma, in realtà, stava lavorando nella propria azienda. L'ex sindaco di Pianopoli, Rodolfo Cuda, è stato arrestato dalla Gdf di Lamezia Terme con l'accusa di assenteismo. I finanzieri hanno effettuato verifiche nel settore politiche agricole dell'ente appurando che Cuda risultava presente ma non era in ufficio. Cuda è il padre dell'attuale sindaco di Pianopoli, Gianluca.