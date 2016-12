foto LaPresse

10:35

- La guardia di finanza di di Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, ha messo sotto sequestro beni per 224mila euro di una ditta di commercio auto di Montebello Ionico. I finanzieri hanno constatato un'omessa dichiarazione al fisco di 3 milioni, un'evasione Iva per 56mila euro e una sottrazione di base imponibile Irap di 600mila euro.