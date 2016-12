Ritrovato il giovane scomparso a Dubai

foto Web 15:10 - E' stato trovato all'aeroporto di Dubai, Felice Stella, il 27enne di Conflenti, nel Catanzarese, scomparso mentre tornava in Italia dopo un periodo di permanenza a Sidney. Del giovane si erano perse le tracce proprio a Dubai, dove si era fermato per fare scalo prima di prendere il volo per l'Italia, e dove lo ha trovato il personale del Consolato italiano nel Paese. - E' stato trovato all'aeroporto di Dubai, Felice Stella, il 27enne di, nel Catanzarese, scomparso mentre tornava in Italia dopo un periodo di permanenza a Sidney. Del giovane si erano perse le tracce proprio a Dubai, dove si era fermato per fare scalo prima di prendere il volo per l'Italia, e dove lo ha trovato il personale del Consolato italiano nel Paese.

A quanto si apprende, Felice sta bene. Il 27enne non avrebbe mai lasciato l'aeroporto e quando è stato individuato era in stato confusionale. Il ragazzo si era spostato a marzo a Sidney, dove già vive una sorella, tentando anche l'avventura lavorativa per qualche mese, ed era atteso all'aeroporto di Lamezia Terme la sera del 3 settembre. La madre, l'ultima ad averlo sentito, aveva riferito di averlo trovato molto sereno e felice. La famiglia è già stata avvisata e ora attende con ansia il rimpatrio del ragazzo, che dovrebbe avvenire a breve.