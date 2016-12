foto Ansa

21:43

- Un sorvegliato speciale, Luciano Merlino, 46 anni, è stato ucciso in un agguato a Girifalco, nel Catanzarese. L'uomo era per strada, all'ingresso del paese, quando è stato colpito con una decina di colpi di pistola sparati da due persone a bordo di una moto. Merlino era conosciuto dalle forze dell'ordine per reati in materia di droga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.