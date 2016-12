Uccisero per furto mucca, 3 fermi in Calabria

foto Afp

11:33

- Tre persone sono state fermate dai carabinieri con l'accusa di essere responsabili dell'omicidio di Giuseppe Arimare, di 62 anni, di Sant'Eufemia d'Aspromonte, nel Reggino. L'omicidio, avvenuto al culmine di una violenta lite in un parcheggio dove ferirono anche il genero della vittima, sarebbe maturato per il furto di una mucca di proprietà di uno dei tre fermati. Devono rispondere di omicidio in concorso e tentato omicidio.