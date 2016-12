Non lo fa dormire: papà frusta la figlia

foto Ansa Correlati 17:43 - Salvatore Tiano, di 44 anni, disoccupato, è stato arrestato dai carabinieri di Casabona (Crotone) per maltrattamenti in famiglia. L'uomo ha frustato la figlia di otto anni con una cintura perché non lo faceva dormire. Ma non solo, il 44enne ha anche colpito la bimba con un vaso, rompendoglielo sulla testa. Tiano è accusato, inoltre, di avere picchiato la moglie che stanca dei soprusi lo ha denunciato ai militari. - Salvatore Tiano, di 44 anni, disoccupato, è stato arrestato dai carabinieri di Casabona (Crotone) per maltrattamenti in famiglia. L'uomo ha frustato la figlia di otto anni con una cintura perché non lo faceva dormire. Ma non solo, il 44enne ha anche colpito la bimba con un vaso, rompendoglielo sulla testa. Tiano è accusato, inoltre, di avere picchiato la moglie che stanca dei soprusi lo ha denunciato ai militari.

La notizia di reato è stata presentata alla Procura dai carabinieri che hanno sottolineato come in quella casa le violenze fossero ripetute e costanti. I familiari di Tiano - hanno dichiarato i militari - "vivevano in un clima di insicurezza e paura" . Il gip del Tribunale di Crotone, Raffaele Mazzotta, ha emesso così un'ordinanza di custodia cautelare che ha portato all'arresto dell'uomo.



La bambina, adessso, a causa delle frustate infertele dal padre, dovrà rimanere sotto osservazione e non guarirà prima di venti giorni.